Пентагон подтвердил возобновление военной помощи Киеву в прежнем объеме

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Командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил возобновление поставок военной помощи Украине, а также передачу киевской стороне разведданных. Его заявление передает ТАСС.

По его словам, Киев получает все в прежних объемах.

"Помощь поступает на Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными", – уточнил Гринкевич.

Президент США Дональд Трамп 4 марта приостановил передачу украинской стороне военной помощи. Кроме того, Штаты перестали обмениваться с киевской стороной разведданными.

Однако после переговоров США и Украины, которые прошли 11 марта в Саудовской Аравии, стороны договорились возобновить предоставление помощи.

Спустя время Трамп подтвердил, что подписал указ о возобновлении обмена разведданными. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины прекратят бои по линии фронта на 30 дней, если российская сторона также согласится на те же меры.

