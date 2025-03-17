17 марта, 23:12Политика
Пентагон подтвердил возобновление военной помощи Киеву в прежнем объеме
Фото: 123RF/icholakov
Командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил возобновление поставок военной помощи Украине, а также передачу киевской стороне разведданных. Его заявление передает ТАСС.
По его словам, Киев получает все в прежних объемах.
"Помощь поступает на Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными", – уточнил Гринкевич.
Президент США Дональд Трамп 4 марта приостановил передачу украинской стороне военной помощи. Кроме того, Штаты перестали обмениваться с киевской стороной разведданными.
Однако после переговоров США и Украины, которые прошли 11 марта в Саудовской Аравии, стороны договорились возобновить предоставление помощи.
Спустя время Трамп подтвердил, что подписал указ о возобновлении обмена разведданными. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины прекратят бои по линии фронта на 30 дней, если российская сторона также согласится на те же меры.
США возобновят военную помощь и передачу разведданных Украине