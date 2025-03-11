Украина согласилась на предложение США прекратить огонь на 30 дней

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Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Об этом говорится в заявлении Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии, документ был опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

В тексте отмечается, что режим прекращения огня может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".

В заявлении также подчеркивается, что делегации США и Украины договорились определить состав своих переговорных групп, а также немедленно начать мирные переговоры. Кроме того, Вашингтон незамедлительно возобновляет разведывательную и военную помощь Киеву.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио, выступление которого транслировали американские телеканалы, заявил, что Штаты передадут России предложение о прекращении огня на Украине. Американская сторона надеется на положительный ответ, добавил глава Госдепа.

Рубио также подчеркнул, что украинский конфликт не может иметь военного решения, а его урегулирование лежит в плоскости переговоров. Он отметил, что Вашингтон предложил Киеву прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров по завершении конфликта. По его словам, украинское руководство поддержало данную инициативу.

Кроме того, глава Госдепа США заявил, что лучшим проявлением доброй воли Москвы станет согласие начать обсуждение мирного урегулирования. Рубио добавил, что вопросы обмена пленными, а также гуманитарная ситуация должны стать частью будущих переговоров.

В свою очередь, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что он в скором времени переговорит с представителем России. По его словам, Киев в ходе переговоров продемонстрировал настрой на урегулирование украинского кризиса.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что прошедшие переговоры делегаций США и Украины были позитивными и продуктивными.

Переговоры США и Украины прошли 11 марта в саудовском городе Джидда. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

Украину в переговорах представляли глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны Штатов участвовали помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

