Украинские СМИ: делегация США опоздала на переговоры с представителями Украины в Джидде

Фото: Pool Photo via AP/Saul Loeb

Делегация Соединенных Штатов прибыла на переговоры с представителями Украины в Саудовской Аравии с опозданием. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

В связи с опозданием американской делегации начало переговоров было ненадолго отложено, отмечается в сообщении.

Переговоры между представителями США и Украины проходят в городе Джидда. С украинской стороны участвуют глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Во главе делегации Штатов находятся госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

Ранее глава Госдепа заявлял, что США все еще хотят заключить сделку с Украиной по минеральным ресурсам, но это необязательно должно произойти во время переговоров в Саудовской Аравии. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, все, включая США, хотят увидеть от Украины демонстрацию мира.