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Все, в том числе и США, хотят видеть от Украины демонстрацию мира на предстоящих в Саудовской Аварии переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Не важно, что мы ждем", – сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях Кремля от предстоящих американо-украинских переговоров.

По словам Пескова, важно и нужно определиться с тем, хотят ли мира члены режима украинского президента Владимира Зеленского или нет.

Встреча делегаций Украины и США запланирована на 11 марта в Джидде. Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию 10-го числа, однако не будет участвовать в переговорах с американскими представителями.

СМИ считают, что встреча может рассматриваться как возможность для шантажа, затягивания времени и попыток президента США Дональда Трампа добиваться уступок, выгодных РФ. Журналисты назвали предстоящие переговоры "странной ситуацией".

При этом Трамп выразил надежду на положительный исход встречи, а также на то, что делегации смогут достичь "большого прогресса" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.