The Times: Лондон, опасаясь новой перепалки Киева с Трампом, готовит Украину к переговорам

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Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы избежать повторения конфликта между украинской и американской сторонами. Об этом пишет британская газета The Times.

Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину, чтобы дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рекомендации перед участием украинской делегации в переговорах с США во вторник, 11 марта.

По данным издания, советник Стармера рекомендовал Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что якобы Россия является главным препятствием на пути к миру.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Глава Белого дома указал на то, что украинский президент неуважительно относится к США. При этом украинский лидер впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

Зеленский также сообщал, что не будет участвовать во встрече с представителями США 11 марта в Саудовской Аравии. Он уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.