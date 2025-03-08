Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будут участвовать во встрече с представителями США 11 марта в Саудовской Аравии. Об этом он написал в соцсети Х.

Зеленский уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио поговорил по телефону с Сибигой. В ходе общения он подчеркнул необходимость всех сторон конфликта предпринять шаги для достижения устойчивого мира.

Помимо этого, Зеленский должен показать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, чтобы продвижение к мирному решению продолжилось, отметила представитель Госдепа США Тэмми Брюс.