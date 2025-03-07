Трамп пригрозил Киеву прекращением оказания помощи

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США прекратят оказание помощи Украине, если Киев не готов к урегулированию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает ТАСС.

По словам американского лидера, дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам.

"Если они (власти Украины. – Прим. ред.) не хотят урегулирования (конфликта. – Прим. ред.), мы оттуда уйдем. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования", – сказал американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что намерен прекратить большие траты на Киев. Он считает, что бывший американский лидер Джо Байден раздавал деньги Киеву, как воду. В отличие от Европы за свою помощь Штаты ничего не получали взамен, добавил президент США.

Он добавил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность предоставления каких-то гарантий безопасности Киеву до прекращения украинского конфликта. Трамп заявил, что хочет "положить конец войне", прежде чем начнет думать о каких-либо гарантиях. Президент Штатов считает, что это "будет легкой частью" проблемы по завершении вооруженного конфликта на Украине.

Между тем Трамп заявлял, что РФ и Украина должны немедленно сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно. При этом президент США признал, что Россия "разносит" Вооруженные силы Украины на поле боя.

Накануне американский лидер отмечал, что в последние дни в переговорах по урегулированию украинского кризиса достигнут значительный прогресс. Он отмечал, что конфликт надо привести к завершению. По его словам, украинской стороне придется пойти на мирную сделку, так как у нее нет выбора.