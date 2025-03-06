Трамп заявил о хорошем прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах по урегулированию украинского кризиса достигнут значительный прогресс. Об этом сообщает ТАСС.

"Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", – сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он также подчеркнул, что Украине придется пойти на мирную сделку, так как у нее нет выбора.

США ранее остановили поставки военной помощи Украине. Решение, по данным СМИ, было принято Трампом 4 марта. Таким образом президент США пытается надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, считают журналисты.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинский конфликт не может продолжаться бесконечно. Он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном, а также сесть за стол переговоров.