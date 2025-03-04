США заявили, что конфликт на Украине не может продолжаться бесконечно

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Конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не способны продолжать боевые действия бесконечно. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров. Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) пытается подать четкий сигнал, что украинцам надо вернуться за стол переговоров и начать обсуждать с ним сделку о полезных ископаемых", – передает ТАСС слова политика.

Вэнс также призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном, а не публичные слова. Вице-президент отметил веру в то, что завершение конфликта наилучшим образом отвечает интересам американского народа.

"Нам нужно, чтобы украинцы в частном порядке пришли к нам и сказали: вот что нам нужно. Вот чего мы хотим. Вот как мы собираемся участвовать в процессе прекращения этого конфликта", – добавил вице-президент.

В связи с этим он призвал Киев сесть за стол переговоров и начать обсуждение урегулирования конфликта на Украине с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что США желают скорейшего завершения боев на Украине и не заинтересованы в затягивании конфликта. Он уточнил, что по-прежнему настаивает на прекращении военных действий на Украине, несмотря на сорванную сделку по украинским ресурсам.

При этом госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Белый дом неоднократно объяснял Украине, что сначала необходимо добиться мира, а после говорить о гарантиях безопасности. Глава Госдепа подчеркнул, что речь о гарантиях безопасности заходит, когда обсуждается мир. Однако, по его мнению, в первую очередь на Украине нужно прекратить боевые действия.

