Рубио: США неоднократно объясняли Украине условия гарантий безопасности

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Белый дом неоднократно объяснял Украине, что сначала необходимо добиться мира, а после говорить о гарантиях безопасности, заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с телеканалом ABC.

Глава Госдепа подчеркнул, что речь о гарантиях безопасности заходит, когда обсуждается мир. Однако, по его мнению, в первую очередь на Украине нужно прекратить боевые действия.

"Мы даже не знаем, возможен ли мир, и это понимали украинцы", – добавил он.

Глава Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом для подписания сделки по редкоземельным металлам 28 февраля. Однако его переговоры с президентом Штатов Дональдом Трампом завершились конфликтом, после которого Зеленского и дипломатов Украины попросили покинуть Белый дом.

Трамп заявил, что украинский лидер не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере. После этого Зеленский дал интервью Fox News, в котором сказал, что Киев готов к урегулированию конфликта, однако для этого Украина должна быть в сильной позиции и иметь гарантии безопасности.