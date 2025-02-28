Трамп назвал прекращение огня следующим шагом по урегулированию на Украине

Фото: 123RF/palinchak

Следующим шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине должно стать прекращение огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с британским премьером Киром Стармером, пишет РИА Новости.

По мнению Трампа, договоренность по урегулированию конфликта будет выработана или сравнительно быстро, или вообще не будет достигнута. Вместе с тем он заявил о "большом прогрессе" в вопросе достижения соглашения.

Ранее Трамп заявил, что Владимиру Путину придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине. По словам американского лидера, в ходе переговоров США попытаются поставить вопрос о возвращении Украине части утраченных территорий.

Глава Белого дома подчеркнул, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", этим должна заниматься Европа. Трамп добавил, что основная цель США на Украине – положить конец кровопролитию, а второй заявлено возмещение затраченных средств.