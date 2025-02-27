Трамп посоветовал журналисту попробовать отнять территории у России

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Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции посоветовал журналисту попробовать забрать у России территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом американский лидер отреагировал на вопрос одного из репортеров, который поинтересовался у главы Белого дома, не окажется ли сохранение новых территорий за Россией опасным сигналом для Китая.

"А вы попробуйте вернуть их обратно", – ответил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью страны. Политик напомнил, что присоединенные территории уже записаны в Конституции России.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что в рамках разрешения конфликта на Украине не может быть и речи о территориальных уступках. Территории, которые Украина хочет взять себе, были изначально даны советским руководством при образовании СССР, объяснил дипломат.

