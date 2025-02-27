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Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политик напомнил, что новые присоединенные к РФ территории уже записаны в Конституции России.

"Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог ранее заявил, что Штаты могут ожидать от России территориальных уступок в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. При этом он не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп указывал на противоположную позицию, как и министр обороны США Пит Хегсет.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что в рамках разрешения конфликта на Украине не может быть и речи о территориальных уступках этой стране. Территории, которые Украина хочет взять себе, были изначально даны советским руководством при образовании СССР, объяснил дипломат.

