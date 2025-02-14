Трамп заявил, что не ждет уступок России по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет не уступок России по Украине, а завершения текущего конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

"Я хочу, чтобы кровопролитие прекратилось. Что касается переговоров: может, они многое уступят, может, нет", – цитирует Трампа РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина теряла многое при предыдущих президентах США, начиная с Джорджа Буша. По словам Трампа, при Бараке Обаме Украина потеряла Крым, а при Джо Байдене могла "потерять все". Трамп добавил, что Россия забирает довольно большой кусок территории.

Американский лидер вновь выразил надежду на то, что сумеет достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине с учетом заинтересованности Москвы и Киева в мире. Он отметил, что одной из причин начала конфликта стала перспектива вступления Украины в НАТО.

"Они (россияне. – Прим. ред.) также с самого начала, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО. Они заявляли об этом очень решительно", – сообщил Трамп.

Глава Белого дома заключил, что Китай может помочь в урегулировании украинского конфликта, поскольку КНР является крайне важным игроком на мировой арене.

Ранее Трамп анонсировал сразу две встречи представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Одна из них, по его словам, должна пройти 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вторая – на следующей неделе в Саудовской Аравии.

В Кремле подчеркивали, что нельзя говорить об украинском урегулировании без обсуждения безопасности России.