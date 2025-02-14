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Трамп анонсировал контакты РФ, США и Украины в Саудовской Аравии
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Американский лидер Дональд Трамп анонсировал еще одну встречу представителей России, США и Украины, которая пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа.
По словам президента США, предстоящие контакты покажут, достижимо ли урегулирование украинского конфликта.
Ранее Трамп сообщал, что представители Москвы и Вашингтона проведут 14 февраля контакты по урегулированию конфликта на Украине на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, на встречу также пригласили представителей Украины.
После телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп также анонсировал личную встречу с российским президентом в Саудовской Аравии. В Кремле предположили, что возможным местом встречи лидеров двух стран станет город Эр-Рияд, однако окончательного решения пока не было принято.
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