Трамп анонсировал контакты РФ, США и Украины в Саудовской Аравии

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Американский лидер Дональд Трамп анонсировал еще одну встречу представителей России, США и Украины, которая пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа.

По словам президента США, предстоящие контакты покажут, достижимо ли урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп сообщал, что представители Москвы и Вашингтона проведут 14 февраля контакты по урегулированию конфликта на Украине на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, на встречу также пригласили представителей Украины.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп также анонсировал личную встречу с российским президентом в Саудовской Аравии. В Кремле предположили, что возможным местом встречи лидеров двух стран станет город Эр-Рияд, однако окончательного решения пока не было принято.