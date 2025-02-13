Трамп заявил, что представители РФ и США проведут встречу в Мюнхене

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Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Москвы и Вашингтона проведут 14 февраля контакты по урегулированию конфликта на Украине на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"У них будет завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, Украины и США", – цитирует Трампа ТАСС.

Американский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, Трамп видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.