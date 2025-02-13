Песков: Путин и Трамп констатировали нанесенный Байденом урон для отношений РФ и США

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Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора констатировали урон, принесенный отношениям РФ и США администрацией экс-главы Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нынешнее состояние отношений между странами не находятся в интересах Москвы и Вашингтона, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Однако разговор лидеров стран, проведенный 12 февраля, в среду, имел доброжелательный и конструктивный тон.

Песков отметил, что одной из главных тем диалога стало урегулирование конфликта на Украине. В связи с этим Путин согласился с Трампом в необходимости политико-дипломатическими методами добиваться мира.

"Согласились в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров", – рассказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Кроме того, Путин ранее неоднократно упоминал, что Россия готова к переговорам и хочет добиваться целей именно через них, напомнил Песков.

Разговор Путина и Трампа длился 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Развитием диалога Путина и Трампа стали их поручения помощникам и ведомствам, отметил Песков и добавил, что они в скором времени вступят в диалог для подготовки рабочей встречи и контактов президентов РФ и США.