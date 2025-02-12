Песков подтвердил, что Путин поговорил по телефону с Трампом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и пригласил его в Москву.

По словам политика, разговор длился полтора часа. В ходе общения главы стран обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, рассказал Песков.

Путин, в свою очередь, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

"В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики", – добавил Песков и уточнил, что Путин согласился с Трампом в том, что Москва и Вашингтон должны работать вместе.

Лидер РФ также сообщил о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по решению украинского вопроса, указал представитель Кремля.

"Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", – сказал также Песков.

Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч, заключил Песков.

Ранее Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным. По его словам, Вашингтон и Москва будут сотрудничать "очень тесно", в том числе посредством визитов. Он уточнил, что во время переговоров лидеры пришли к мнению, что украинский конфликт надо остановить.

До этого президент Штатов отмечал, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут существенный прогресс. Кроме того, по словам главы Пентагона Пита Хегсета, Трамп рассчитывает на скорое заключение мирной сделки.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что готов к любому формату переговоров с Россией, если США и Европа дадут гарантии безопасности и будут поддерживать Украину далее.