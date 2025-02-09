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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с РФ, если США и Европа дадут гарантии безопасности Киеву. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ITV News.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не кинут, и будут нас поддерживать <...>, то я был бы готов любому формату переговоров", – уточнил Зеленский, отвечая на вопрос, согласен ли он встретиться с Владимиром Путиным.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что уже говорил по телефону с российским лидером на тему урегулирования конфликта. Дату и подробности переговоров он не стал уточнять.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть разговор Путина и Трампа. Он добавил, что в условиях множественности контактов между двумя странами ему может быть что-то неизвестно.

