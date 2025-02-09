NYP: Вэнс встретится с Зеленским на конференции в Мюнхене

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Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе. Об этом пишет газета The New York Post.

Издание отмечает, что ранее президент Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Украиной для получения доступа к редкоземельным металлам и газу в обмен на гарантии безопасности в рамках любого потенциального мирного урегулирования.

Ранее президент США предложил Зеленскому сделку, в соответствии с которой Киев получит поддержку Вашингтона за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким путем Трамп надеется получить компенсацию за вложение в Украину почти 300 миллиардов долларов. Политик также обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.

Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности заключить сделку с Трампом. Он подчеркнул, что американцы помогли больше всего, и поэтому должны зарабатывать больше всего и иметь приоритет