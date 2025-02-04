Шольц назвал требование Трампа к Украине о поставках металлов эгоистичным

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Требование президента США Дональда Трампа к Украине о поставках металлов в обмен на финансирование оборонной поддержки выглядит как проявление эгоизма и эгоцентризма, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет Tagesschau.

По его мнению, ресурсы нужно использовать для восстановления Украины после завершения конфликта.

Американский лидер хочет заключить соглашение с Киевом, гарантирующее поставку редкоземельных элементов в США для поддержки своей страны. Как он ранее указывал, Соединенные Штаты вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов.

На фоне таких цифр он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева. Трамп подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет переговоры с партнерами из Европы об "уравнивании" их вклада.

Вместе с тем Шольц до этого заблокировал инициативу, подразумевающую дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро. Свое решение он обосновал желанием не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее.