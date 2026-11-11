Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 11:23

Происшествия
Главная / Новости /

Kathmandu Post: дикие слоны затоптали пожилую женщину в Непале

Дикие слоны затоптали пожилую женщину в Непале

Фото: 123RF.com/kellyermis

Стадо диких слонов разрушило дом в районе Канчанпур в Непале, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Kathmandu Post.

Инцидент случился вечером 10 ноября в поселке Тарапур в нацпарке Шуклафанта. Во время нападения животных в доме спали женщина и мужчина. Ее слоны затоптали насмерть. Как подчеркнул местный житель, мужчина смог спастись.

После случившегося на место прибыли военные непальской армии, сотрудники полиции и администрации нацпарка.

Ранее стало известно, что слон по кличке Дхурбе, который живет в Непале, убил двух человек в декабре 2012 года, а в июле 2026-го его жертвами стали еще два их родственника.

Местный житель Шаничара Боте похоронил мать и отца после нападения слона в 2012 году. Через 14 лет тот же слон напал на дом Боте и затоптал его внука и невестку.

Читайте также


происшествияживотныеза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика