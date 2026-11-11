Kathmandu Post: дикие слоны затоптали пожилую женщину в Непале

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Стадо диких слонов разрушило дом в районе Канчанпур в Непале, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Kathmandu Post.

Инцидент случился вечером 10 ноября в поселке Тарапур в нацпарке Шуклафанта. Во время нападения животных в доме спали женщина и мужчина. Ее слоны затоптали насмерть. Как подчеркнул местный житель, мужчина смог спастись.

После случившегося на место прибыли военные непальской армии, сотрудники полиции и администрации нацпарка.

Ранее стало известно, что слон по кличке Дхурбе, который живет в Непале, убил двух человек в декабре 2012 года, а в июле 2026-го его жертвами стали еще два их родственника.

Местный житель Шаничара Боте похоронил мать и отца после нападения слона в 2012 году. Через 14 лет тот же слон напал на дом Боте и затоптал его внука и невестку.

