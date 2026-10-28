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28 октября, 15:34

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Bild: волк напал на ребенка в парке дикой природы в ФРГ

Волк напал на ребенка в парке дикой природы в ФРГ

Фото: 123RF.com/johan10

В парке дикой природы Йоханнисмюле в немецком Бранденбурге волк напал на ребенка. Об этом сообщает газета Bild.

Как уточнил представитель полиции, правоохранители получили сообщение о нападении "одного или нескольких" животных. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами головы.

На сайте парка говорится, что он закрыт. На его территории содержатся медведи, кабаны, еноты, рыси и другие животные. Посетители могут покормить волков или провести день в качестве помощника рабочего по уходу за животными.

Ранее жительница Испании скончалась после того, как ее забодал бык во время праздника Торо Энсогадо в муниципалитете Лодоса.

Быка на веревке выпускают на городские улицы. При этом животным управляют несколько мужчин, а толпа бежит рядом, дразня его и уворачиваясь от рогов. Во время того забега бык резко рванулся и напал на 25-летнюю женщину.

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