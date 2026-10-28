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28 октября, 15:41

Общество

Половина россиян готова купить понравившуюся вещь вслед за друзьями

Фото: depositphotos/shmeljov

Около половины россиян могут купить что-то незапланированное, если такую же вещь приобрели их друзья, а еще 52% – если так поступили родственники. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса, проведенного одним из платежных сервисов.

Чтобы не отставать от окружения, россияне готовы тратиться прежде всего на одежду и обувь (37%), путешествия (34%) и гаджеты (33%). Если сразу купить желаемую вещь не получается, 38% опрошенных ждут скидок или повышенного кешбэка, 35% копят деньги, а 25% выбирают более бюджетный аналог.

Среди товаров, которые респонденты хотели бы приобрести вслед за знакомыми, оказались смарт-телевизоры (29%), умные колонки (27%) и роботы-пылесосы (23%). При этом 39% участников опроса заявили, что не гонятся за трендами и не следят за чужими покупками.

Более половины россиян также не стали бы оформлять подписку только потому, что ею пользуются друзья или коллеги. Однако 31% готовы подписаться на онлайн-кинотеатр, а 24% – на сервис доставки еды.

На решение о покупке популярных товаров чаще всего влияют отзывы и рейтинги (33%), наличие такой же вещи у знакомых (22%), а также обзоры и распаковки (17%). Некоторые респонденты признались, что покупали товары из-за их популярности: 38% – модную на тот момент еду, 34% – полезные товары для дома, 15% – книги.

Отношение к новым покупкам друзей, коллег и близких у большинства участников опроса остается позитивным: 37% искренне радуются за владельца вещи. При этом 21% признались, что чужое приобретение подталкивает их купить такую же вещь, а 8% испытывают тревогу из-за того, что могут отставать от окружающих.

Ранее стало известно, что свыше 20% россиян брали деньги в долг ради участия в свадебных торжествах друзей или родственников. Почти треть (30%) рассказали, что им не приходилось занимать, но ради праздника они сильно сокращали другие расходы, а 22% пользовались заемными или кредитными средствами: 12% оплачивали участие кредитной картой, 6% занимали у друзей или родственников, 4% брали кредит или заем.

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