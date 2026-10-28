Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 16:48

Происшествия

В Ангарске дед удочерил внучек ради гражданства их матери

Фото: sledcom.ru

В Ангарске 57-летний местный житель установил отцовство над тремя девочками, которые биологически приходились ему внучками, чтобы их мать-иностранка незаконно получила гражданство России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

"Ввиду признания детей гражданами Российской Федерации по рождению в 2022 году женщина незаконно получила гражданство России", – рассказали ведомстве.

В марте 2024 года она подала заявление на пособия и социальные выплаты для дочерей, незаконно признанных гражданками России. За период с апреля 2024 года по март 2025 года женщина получила более 23 тысяч рублей государственной поддержки.

Следствие завершило расследование уголовных дел по статьям об организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (часть 2 статьи 159.2 УК РФ). Материалы рассмотрят в суде.

Ранее в деревнях Толстопальцево и Большое Свинорье выявили 21 нарушение миграционного законодательства, по каждому случаю принято решение о принудительном выдворении. Сотрудники УВД по ТиНАО проверяли документы иностранных граждан, включая патенты, трудовые договоры и миграционные карты. Каждому нарушителю назначили штраф в размере 5 тысяч рублей и вынесли решение о принудительном выдворении из страны.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика