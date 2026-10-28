В Ангарске дед удочерил внучек ради гражданства их матери

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В Ангарске 57-летний местный житель установил отцовство над тремя девочками, которые биологически приходились ему внучками, чтобы их мать-иностранка незаконно получила гражданство России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

"Ввиду признания детей гражданами Российской Федерации по рождению в 2022 году женщина незаконно получила гражданство России", – рассказали ведомстве.

В марте 2024 года она подала заявление на пособия и социальные выплаты для дочерей, незаконно признанных гражданками России. За период с апреля 2024 года по март 2025 года женщина получила более 23 тысяч рублей государственной поддержки.

Следствие завершило расследование уголовных дел по статьям об организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (часть 2 статьи 159.2 УК РФ). Материалы рассмотрят в суде.

Ранее в деревнях Толстопальцево и Большое Свинорье выявили 21 нарушение миграционного законодательства, по каждому случаю принято решение о принудительном выдворении. Сотрудники УВД по ТиНАО проверяли документы иностранных граждан, включая патенты, трудовые договоры и миграционные карты. Каждому нарушителю назначили штраф в размере 5 тысяч рублей и вынесли решение о принудительном выдворении из страны.

