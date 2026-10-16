В двух деревнях ТиНАО выявили 21 нарушение миграционного законодательства

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В деревнях Толстопальцево и Большое Свинорье выявили 21 нарушение миграционного законодательства, по каждому случаю принято решение о принудительном выдворении. Об итогах проверки в рамках операции "Нелегал-2026" сообщила столичная полиция.

Во время рейдов сотрудники УВД по ТиНАО проверяли документы иностранных граждан, включая патенты, трудовые договоры и миграционные карты. В результате у 13 человек установили нарушения режима пребывания в России, еще 8 предоставили заведомо ложные сведения при миграционном учете.

Каждому нарушителю назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, в отношении всех 21 человека вынесли решение о принудительном выдворении за пределы РФ.

Ранее в Махачкале полиция выявила факт фиктивной постановки иностранца на миграционный учет. 44-летний местный житель зарегистрировал иностранного гражданина по своему адресу, не предоставив ему жилья. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.