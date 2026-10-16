Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 12:41

Происшествия

В двух деревнях ТиНАО выявили 21 нарушение миграционного законодательства

Фото: 77.мвд.рф

В деревнях Толстопальцево и Большое Свинорье выявили 21 нарушение миграционного законодательства, по каждому случаю принято решение о принудительном выдворении. Об итогах проверки в рамках операции "Нелегал-2026" сообщила столичная полиция.

Во время рейдов сотрудники УВД по ТиНАО проверяли документы иностранных граждан, включая патенты, трудовые договоры и миграционные карты. В результате у 13 человек установили нарушения режима пребывания в России, еще 8 предоставили заведомо ложные сведения при миграционном учете.

Каждому нарушителю назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, в отношении всех 21 человека вынесли решение о принудительном выдворении за пределы РФ.

Ранее в Махачкале полиция выявила факт фиктивной постановки иностранца на миграционный учет. 44-летний местный житель зарегистрировал иностранного гражданина по своему адресу, не предоставив ему жилья. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

Читайте также


происшествиягород

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика