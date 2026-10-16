16 октября, 13:14Шоу-бизнес
Басков получил на день рождения щенка по кличке Тиффани
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народный артист РФ Николай Басков отметил 50-летие. На день рождения ему подарили маленького той-пуделя по кличке Тиффани. Об этом артист рассказал журналисту "Академии Игоря Крутого".
Щенка Басков уже отвез домой. По его словам, там Тиффани вовсю развлекается.
Заодно Басков высказался о слухах вокруг своей жизни и признался, что развенчивать их не собирается. По его мнению, артист должен всегда вызывать интерес.
"А на самом деле, как я живу и что со мной происходит, знают только самые близкие", – заявил певец.
Поддержать Баскова на праздничном концерте в Москве пришли его друзья: Лолита, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Стас Михайлов, Seville, Таисия Повалий и другие.
Ранее Басков признался, что не может жениться из-за непростых жизненных ситуаций. Исполнитель добавил, что со временем станут известны причины, объясняющие его статус холостяка. Он признался, что эти обстоятельства уже почти 25 лет причиняют ему боль.
Николай Басков отпраздновал 50-летие большим концертом в Москве