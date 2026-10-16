Басков получил на день рождения щенка по кличке Тиффани

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист РФ Николай Басков отметил 50-летие. На день рождения ему подарили маленького той-пуделя по кличке Тиффани. Об этом артист рассказал журналисту "Академии Игоря Крутого".

Щенка Басков уже отвез домой. По его словам, там Тиффани вовсю развлекается.

Заодно Басков высказался о слухах вокруг своей жизни и признался, что развенчивать их не собирается. По его мнению, артист должен всегда вызывать интерес.

"А на самом деле, как я живу и что со мной происходит, знают только самые близкие", – заявил певец.

Поддержать Баскова на праздничном концерте в Москве пришли его друзья: Лолита, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Стас Михайлов, Seville, Таисия Повалий и другие.

Ранее Басков признался, что не может жениться из-за непростых жизненных ситуаций. Исполнитель добавил, что со временем станут известны причины, объясняющие его статус холостяка. Он признался, что эти обстоятельства уже почти 25 лет причиняют ему боль.

