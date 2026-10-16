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16 октября, 14:16

Общество

16 октября стало самым теплым днем недели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятница, 16 октября, стала самым теплым днем недели в столице: днем воздух прогреется до плюс 15–17 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, на выходных в столице немного похолодает, однако осадков не ожидается. В субботу, 17 октября, температура составит 14–16 градусов, а в воскресенье, 18 октября, до 15 градусов.

Ранее сообщалось, что в столице первый снег и временный снежный покров, скорее всего, появятся позже средних многолетних сроков. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в XXI веке первый снег в столице в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября.

Самые высокие сугробы в России на сегодня зафиксированы на метеостанции Бохапча в Магаданской области – 41 сантиметр. Метеостанция Ненастная в Хакасии расположилась на втором месте с высотой снежного покрова 38 сантиметров. Третьей идет метеостанция Баимка на Чукотке с показателем 30 сантиметров.

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