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16 октября, 15:37

Общество

Страховые пенсии в РФ будут индексироваться темпами выше инфляции в 2027 году

Фото: depositphotos/yli9445

Страховые пенсии в России в 2027 году будут расти быстрее инфляции: повышение проведут в два этапа вместо одного. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, с 1 февраля выплаты прибавят 6,8%, с 1 апреля – еще 3,3%. Однократное повышение, которое действовало в 2026 году и ранее, заменят двухэтапным, поэтому пенсии станут расти быстрее.

У неработающих получателей страховой пенсии по старости, а это большинство пенсионеров в стране, выплаты в среднем увеличатся более чем на две тысячи рублей в месяц – до 30 200 рублей.

Ранее сообщалось, что в ноябре пересчитают фиксированные выплаты к страховым пенсиям бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Размер выплат для этих категорий пенсионеров зависит от страховых взносов. Перерасчет проводится ежеквартально: в феврале, мае, августе и ноябре.

Часть пенсионеров в РФ получат выплаты за ноябрь досрочно

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