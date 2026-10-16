Дело о хулиганстве возбудили после ранения пассажирки кирпичом в электричке МЦД-2

Видео: Telegram/Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Уголовное дело возбуждено после того, как кирпич влетел в окно вагона электропоезда на Рижском направлении МЦД-2, пробив стекло, и ранил пассажирку. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел в начале октября. Пострадала девушка 2004 года рождения.

Дело расследуют по статье о хулиганстве. Сейчас правоохранители устанавливают, кто бросил кирпич в поезд и при каких обстоятельствах это произошло. Ход расследования контролирует транспортная прокуратура.

Также сообщалось, что пострадавшая может обратиться за компенсацией, так как вред здоровью пассажиров при перевозке возмещают по механизму обязательного страхования ответственности перевозчика.

До этого на станции "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии полицейские пресекли действия 14-летнего зацепера. Когда поезд начал отправляться, мальчик встал на подножку вагона, но машинист заметил нарушителя и затормозил. Подросток спрыгнул с состава и попытался скрыться, однако вскоре правоохранители установили его личность.