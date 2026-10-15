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15 октября, 12:36

Происшествия

Девушка, пострадавшая от кирпича в поезде МЦД-2, может получить компенсацию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девушка, в которую попал кирпич во время поездки на втором маршруте Московских центральных диаметров, может обратиться за компенсацией. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Кирпич бросили с улицы на перегоне Стрешнево – Щукинская, он попал пассажирке в голову. Девушка рассказала, что потеряла сознание, а когда очнулась, увидела вокруг толпу пассажиров, которые оказали ей первую помощь.

В компании напомнили, что вред здоровью пассажиров при перевозке возмещают по механизму обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

"Чтобы получить компенсацию, достаточно обратиться в страховую компанию – она рассматривает заявление и принимает решение о выплате", – заявили в ЦППК.

Обращение можно оставить через форму обратной связи на сайте ЦППК. В ответ перевозчик направит письменные разъяснения о порядке получения выплаты и предоставит нужные документы.

В пресс-службе также описали действия бригады – после информации об инцидента локомотивная бригада действовала по инструкции и приняла все необходимые меры. В частности, помощник машиниста сразу подошел к пострадавшей с аптечкой и оказал первую помощь.

Машинист в это время передал информацию дежурному по станции Тушино, чтобы вызвать скорую. Медиков решили направить в Нахабино – так девушка до их приезда оставалась под присмотром в теплом салоне поезда.

В компании подчеркнули, что бросание кирпичей в поезда – грубое нарушение транспортной безопасности. ЦППК направила заявление и видеозапись в полицию.

Ранее на станции "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии полицейские пресекли действия 14-летнего зацепера. Когда поезд начал отправляться, мальчик встал на подножку вагона, но машинист заметил нарушителя и затормозил. Подросток спрыгнул с состава и попытался скрыться, однако вскоре правоохранители установили его личность.

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