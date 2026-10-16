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16 октября, 15:45

Город

Старый Гостиный Двор в Москве ждет масштабная реставрация

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В начале февраля 2027 года в Старом Гостином Дворе стартуют реставрационные работы. Последний раз этот памятник архитектуры приводили в порядок в 1995 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Недавнее обследование показало, что здание сильно изношено. Если работы не выполнить в ближайшее время, объект культурного наследия федерального значения может быть утрачен.

Представитель департамента культурного наследия отметил, что Старый Гостиный Двор является одним из старейших торговых и архитектурных комплексов столицы. По его словам, запланированные работы позволят сохранить уникальный объект культурного наследия, привести в порядок его важнейшие конструктивные элементы и внешний вид, а также обеспечить безопасность посетителей в будущем.

Реставрация будет поэтапной. Сначала приведут в порядок стеклянную кровлю над атриумом: там сделают гидроизоляцию, укрепят каркасные конструкции и заменят обветшавшее остекление на современное. Затем специалисты расчистят фасады, займутся цоколем и его частями, а также кирпичной кладкой.

Наружные стены обработают защитными составами, оштукатурят и покрасят в исторический цвет. Отдельное внимание уделят белокаменному и лепному декору. Гранитные плиты на полу и ступенях переберут.

Арендаторов Гостиного Двора о планах реставрации проинформировали заранее в установленном законом порядке. После завершения всех работ Старый Гостиный Двор снова станет площадкой для крупных городских и международных событий.

Здание построено в конце XVIII века в стиле классицизма по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Позже его дорабатывали московские зодчие Семен Карин и Иван Селехов под руководством Матвея Казакова.

Современный облик Гостиный Двор приобрел к 1830 году: в работе участвовал архитектор Осип Бове, восстанавливавший здание после пожара 1812 года. Московский Гостиный Двор послужил образцом для подобных сооружений в других городах России.

Ранее в столице завершили реставрацию исторических пилонов с конными скульптурами у Центрального московского ипподрома. Работы проводились в несколько этапов. Перед началом реставрации специалисты провели исследования, чтобы установить первоначальный облик памятника XIX века.

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