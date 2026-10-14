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14 октября, 14:18

Город

Шуховскую башню в Москве отреставрируют из-за скрытой коррозии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Шуховская башня на Шаболовке находится в аварийном состоянии из-за коррозии металлических конструкций, сообщает RT со ссылкой на заместителя генерального директора по строительству и капитальному ремонту РТРС Станислава Белявского.

Наиболее серьезная угроза связана с разрушением соединений – оно часто начинается внутри металла и остается незаметным. Масштабные восстановительные работы планируют начать в октябре 2026 года.

По словам Белявского, особую опасность представляет межщелевая коррозия. В некоторых местах повреждения уже вышли за пределы внутренних полостей и стали видимыми.

Дополнительные сложности связаны с материалами, из которых возвели башню. В начале 1920-х годов металл собирали в разных регионах страны, причем его качество не всегда соответствовало необходимым требованиям. Экспертиза установила, что сооружение состоит из элементов из разных сортов металла. Их нельзя сваривать между собой, поэтому сильно поврежденные детали придется менять полностью.

Реставраторы намерены разбирать башню последовательно, ярус за ярусом. Каждый элемент проверят и оценят, можно ли использовать его повторно. Особого внимания потребует шестой ярус. Как подчеркнул Белявский, специалисты постараются сохранить все детали, которые удастся восстановить.

Исторические элементы, пригодные для дальнейшего использования, отремонтируют. Утраченные или поврежденные детали изготовят заново по оригинальным образцам. После завершения работ башню вновь соберут на Шаболовке. Сооружение сохранит исторический облик, а его конструкции должны будут соответствовать современным требованиям безопасности.

Ранее в Москве началась поэтапная реставрация фасадов здания ресторана "Прага" на Арбате. Работы стартовали с первого этажа – специалисты очистили поверхности, устранили трещины и восстановили отделку. По результатам предварительных исследований установили первоначальный серо-голубой цвет фасадов, который планируют вернуть зданию.

Реставрация предусматривает демонтаж поздних пристроек и конструкций, восстановление латунных ограждений, кронштейнов, гранитной облицовки и архитектурного декора. На четвертом этаже воссоздадут балюстрады галерей, арочные окна и элементы колонн, а на шестом восстановят декоративные детали башенных куполов и шпиль ротонды. Работы направлены на возвращение зданию исторического облика 1954 года.

Реконструкция Шуховской башни начнется осенью 2026 года

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