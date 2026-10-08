В Москве начали реставрировать фасады здания ресторана "Прага"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве приступили к поэтапной реставрации фасадов здания ресторана "Прага" на улице Арбат, дом 2/1. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства.

Специалисты уже начали работы с первого этажа. Они очистили поверхности, устранили трещины и восстановили отделку. В ходе предварительных исследований удалось установить первоначальный цвет фасадов – серо-голубой, поэтому зданию вернут этот исторический оттенок. В дальнейшем специалисты установят строительные леса по всей высоте здания.

Одной из задач станет устранение поздних конструкций, появившихся уже после первоначального строительства. Реставраторы демонтируют навес, остекленную пристройку-галерею на четвертом этаже, крыльцо и стеклянное заполнение бывшей входной арки.

Одновременно восстановят сохранившиеся и воссоздадут утраченные элементы из латуни – ограждения оконных проемов и кронштейны центрального эркера северо-восточного фасада. Также специалисты восстановят отдельные участки облицовки цоколя гранитными плитами.

Отдельное внимание уделят лепному и архитектурному декору. Вазы угловой входной группы, кронштейны эркеров, барельефы в прямоугольных нишах над окнами, пояса междуэтажных карнизов и венчающие карнизы очистят от поздних слоев краски. Некачественные ремонтные вставки удалят, сохранившиеся детали укрепят, а утраченные фрагменты восполнят.

На четвертом этаже планируют воссоздать балюстрады галерей и арочные оконные проемы, а также основания и капители квадратных колонн и колонн тосканского ордера полуротонды. Реставраторы раскроют исторические дверные проемы и восстановят утраченные светильники со стеклянными плафонами.

На шестом этаже восстановят декоративные завершения башенных куполов. Разрушенные и представляющие опасность металлические элементы фонарей заменят, после чего реставраторы восстановят шпиль купола ротонды и его декоративные металлические детали.

По словам Емельянова, здание ресторана считается одной из архитектурных доминант Москвы и значимым историко-культурным памятником. Его современный облик формировался при участии известных архитекторов. В разные годы в залах "Праги" бывали Иван Бунин, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин и другие известные люди. Нынешняя реставрация должна вернуть зданию исторический облик 1954 года.

С "Прагой" также связывают имена Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Сергея Рахманинова, Владимира Гиляровского, Ильи Репина, Михаила Булгакова и других известных посетителей. Здесь советский кондитер Владимир Гуральник создал торты "Прага" и "Птичье молоко". Кроме того, ресторан появился в экранизации "Двенадцати стульев" 1976 года – именно туда Ипполит Матвеевич Воробьянинов пригласил Лизу на обед.

История объекта насчитывает несколько столетий. В последней четверти XVIII века территории современного Арбата и Нового Арбата составляли единое владение московского купца первой гильдии Ивана Пивоварова. В 1794 году здесь началось строительство каменного казенного питейного дома, который должен был заменить находившееся неподалеку деревянное заведение на Поварской улице.

В начале XIX века сформировалась усадьба – на пересечении Арбата и Поварской создали двухэтажное каменное здание с полукруглым выступом в угловой части. Оно стало основой комплекса и на протяжении трех столетий сохраняло градостроительное значение, обозначая выход к Арбатской площади.

В 1817 году на месте деревянной постройки начали возводить каменный флигель, который примкнул к угловому зданию. Работы завершили в 1825 году. В 1870 году владение приобрел московский купец первой гильдии Иван Фирсанов, а с 1882 по 1903 год оно принадлежало его дочери Вере Ганецкой.

В том же 1870 году во дворе снесли комплекс лавок и деревянный сарай. Проходные галереи, которые прежде были деревянными и стояли на каменных столбах, перестроили из кирпича до уровня третьего этажа. До 1897 года комплекс почти не менялся.

На первом этаже со стороны Арбата работали отдельные магазины с самостоятельными входами, а на верхнем располагались жилые комнаты, объединенные анфиладой. Во флигеле, выходившем на Поварскую, находился трактир. С 1896 года заведение стало называться "Прага".

В 1907 году здание приобрел владелец ресторана "Прага" купец Семен Петрович Тарарыкин. Еще годом ранее по его заказу архитектор Лев Кекушев надстроил здание и расширил особняк, создал новый вход и полностью изменил его внутреннее пространство. Большой зал с несколькими десятками столов заменили зимним садом и 15 отдельными залами и кабинетами, оформленными в разных стилях. Таким образом здание приспособили под ресторан.

В 1913–1915 годах над главным фасадом и интерьерами работал архитектор Адольф Эрихсон. В 1913–1914 годах он разработал фасад со стороны Арбата и часть фасада со стороны Поварской в петербургском стиле модерн. Тогда же появилась угловая башня, а оба этажа получили рустовку.

В 1915 году Эрихсон изменил оформление входов и окон первого этажа, превратив их в витрины. Тогда же появился гранитный цоколь, а крышу перестроили в плоскую террасу с открытыми павильонами-галереями. На третьем этаже по периметру разместили бетонную колоннаду с балюстрадой, а участок над эркерами со стороны Арбата оформили в виде портиков с арочными проемами.

Аналогичным образом выглядел фасад, обращенный к Поварской, которая сегодня является частью Нового Арбата. Анфиладную планировку внутренних залов при этом сохранили.

Следующий крупный этап строительства пришелся на 1950-е годы. Реконструкцией руководил архитектор Борис Соболевский. Фасады получили более сдержанное оформление, а часть декоративных элементов упростили. Основные помещения, за исключением залов, облицевали мрамором. Часть обстановки, в том числе светильники и фурнитура, сохранилась. В советский период здание продолжило использоваться как ресторан.

В 2018 году здание закрыли в ожидании реставрации. Перед закрытием ресторан включал десять залов: "Москва", "Посольский", "Колонный", "Кремлевский", "Арбат", "Царский", "Восточный", "Японский", "Бразильский" и "Европейский". Первые шесть находились на втором этаже, остальные четыре – на четвертом.

Сегодня в здании в основном сохранились композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1954 года, выполненные в классических формах, несмотря на то что они формировались в несколько строительных периодов.

Скругленный угол четвертого этажа завершает полуротонда с тосканскими колоннами и балюстрадой. За ней на пятом и шестом этажах расположен вертикальный акцент – угловая башня с куполом, металлическим фонарем и шпилем. По сторонам скругленной части находятся две декоративные бетонные вазы 1954 года с листьями аканта, установленные на гладких прямоугольных постаментах.

Все реставрационные работы на объекте, имеющем статус регионального памятника культурного наследия, проходят под контролем Мосгорнаследия. Их проводят на основании утвержденного проекта и выданного разрешения.

Ранее в Замоскворечье завершилась реставрация городской усадьбы XVIII–XIX веков на Большом Ордынском переулке. Специалисты восстановили фасады, исторический декор, конструкции главного дома и флигелей, ограду, двое ворот и сторожку. Усадьба пережила пожар 1812 года, а позднее здесь работала кондитерская фабрика, которую после национализации переименовали в фабрику имени Марата. В 1971 году предприятие вошло в структуру "Рот Фронта", а сейчас здания имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.