Москвичам рассказали об открытиях, сделанных во время реставрации Центрального ипподрома

Центральный московский ипподром, основанный в 1834 году, является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. 17 сентября он открыл свои двери после масштабной реконструкции. О том, как специалисты обновили легендарный городской объект, – в материале Москвы 24.

История

1 из 5

Центральный московский ипподром основали в 1834 году. Он расположен на территории бывшего Ходынского поля по адресу Беговая улица, дом 22, и является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом.



1 из 2

В своем нынешнем виде комплекс объектов ипподрома сформировался в 1950-е годы. Главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами являются объектами культурного наследия регионального значения. Вплоть до конца 1980-х годов это было одно из самых оживленных мест отдыха в столице.



1 из 4

Однако с 1992 года бега не проводились и возобновились только в 2000-е, но в существенно меньших масштабах, чем в период расцвета. Из-за недостаточности текущего финансирования и вложений в инфраструктуру ипподром стал постепенно приходить в упадок.

Возрождение легенды

1 из 3

Перед началом работ специалисты провели масштабное историко-архивное исследование. Эксперты изучили материалы Музея архитектуры имени Щусева, Государственного архива РФ, эскизы мастерской Жолтовского, а также исторические фотографии, оцифрованные проектные материалы и авторские чертежи.



Владимир Ефимов заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Одной из главных задач проекта было вернуть объекту культурного наследия регионального значения историческую выразительность. Для этого специалисты исследовали свыше 500 архивных чертежей, а также фотографии, документы и печатные издания. Они использовались практически на всех этапах работ — от восстановления конструктивных узлов до воссоздания декоративных элементов и скульптур

Комплексная реконструкция ипподрома началась весной 2024 года. Проект, разработанный правительством Москвы совместно с Минсельхозом РФ, предусматривал возрождение локации как уникального спортивного и досугового центра.

Главная особенность заключалась в том, что территория объединяла совершенно разные задачи.

С одной стороны, нужно было провести бережную реставрацию исторического Главного корпуса, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. С другой – создать практически с нуля современную инфраструктуру ипподрома.

первая – реставрация Главного корпуса;

вторая – строительство Конного стадиона с конкурным полем и рекреационной зоной;

третья – строительство Конного двора с конюшнями, ветеринарной клиникой и реабилитационным центром.

"Реконструкция Главного корпуса Центрального Московского ипподрома затронула как конструктив, так и элементы декора. Так, специалисты восстановили несущую способность фундамента: для этого пробурили серию технологических отверстий, через которые под высоким давлением закачали специальный раствор — он заполнил скрытые полости и трещины. Также укрепили кирпичную кладку, полностью модернизировали инженерную инфраструктуру", – отметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Большой объем работ выполнили реставраторы: они восстановили по архивным чертежам и фотографиям детали исторических фасадов и интерьеров. В результате зданию не только вернули исторический облик, но и обеспечили его современной технической базой, соответствующей актуальным эксплуатационным требованиям.



Нияз Ситдиков заместитель руководителя департамента гражданского строительства Москвы Посетители увидят ипподром таким, каким он был в пору своего расцвета, но с современным уровнем комфорта. Вместимость основной зрительской трибуны увеличилась почти в два раза – до двух тысяч человек. При этом было решено сохранить привычный москвичам облик – открытые трибуны с деревянными скамьями.

1 из 3

Внутри Главного корпуса также сохранены исторический тотализатор и ресторан со всеми элементами внутреннего декора.

"Ресторан рассчитан на 150 мест и включает три зала, каждый – с уникальным интерьером. "Королевский" и "Колонный" залы ресторана оформлены в стиле сталинского ампира, а зал "Ипподром" – в стиле конструктивизма. Специалисты бережно отреставрировали интерьеры и оснастили помещения современным оборудованием, сохранив исторический характер каждого пространства", – рассказал замруководителя департамента.

В свою очередь, значительно увеличили площадь Музея истории ипподрома и коневодства России, там разместили три постоянные экспозиции с оригинальными медалями, кубками, элементами экипировки и другими памятными артефактами, заключил Ситдиков.

Самые сложные задачи

1 из 4

По словам руководителя по реставрации ООО "Монарт Строй" Ильи Берникова, реставрация фасадов Главного корпуса ипподрома охватывала несколько направлений: расчистку поверхностей от поздних наслоений, докомпоновку декора, реставрацию пинаклей, вазонов и лепнины портика и трибун.

"Реставрация скульптур на крыше Главного корпуса – одна из самых сложных реализованных задач. Объекты находятся на высоте более 20 метров, и демонтировать их для транспортировки в мастерские было нельзя, это могло привести к разрушению элементов", – рассказал он.



Илья Берников руководитель по реставрации ООО "Монарт Строй" Сама конструкция скульптур также представляла сложность: внутренний несущий каркас выполнен из металлических уголков, а внешняя оболочка – из шпиатра, редкого сплава на основе цинка и олова. В процессе реставрации специалисты устранили последствия многочисленных прежних ремонтов, усилили каркас, устранили трещины методом пайки, восстановили утраченные элементы и заново проработали поверхность чеканкой.

Внутри Главного корпуса были восстановлены исторические элементы внутреннего декора. Одним из самых сложных и кропотливых стал этап с исторической живописью, лепниной и другими декоративными элементами, где специалистам пришлось послойно раскрывать первоначальный облик интерьеров здания, отметил Берников.

Более того, он отметил, что в процессе реставрации корпуса было сделано несколько важных открытий.

"Во время расчистки портика специалисты обнаружили подпись скульптора, которая долгое время оставалась скрытой под поздними наслоениями. Этот элемент удалось сохранить, и сегодня он является частью отреставрированного исторического декора", – уточнил эксперт.



Илья Берников руководитель по реставрации ООО "Монарт Строй" Кроме того, при расчистке барельефов трибун была выявлена историческая живопись. К моменту начала работ она оказалась практически полностью утрачена, однако сам факт ее обнаружения позволил скорректировать проект реставрации и включить в него воссоздание живописного слоя.

Подобные находки особенно важны для объектов культурного наследия, поскольку позволяют точнее понять первоначальный художественный замысел здания и вернуть утраченные детали исторического облика, подчеркнул он.

Конный стадион

1 из 4

Огромный объем работ коснулся и непосредственно стадиона. Как рассказал заместитель руководителя департамента гражданского строительства Москвы Василий Гиляров, в соответствии с международными стандартами на ипподроме создали несколько специализированных дорожек, каждая из которых предназначена для определенных мероприятий.

Скаковая дорожка имеет длину 1,6 километра, рядом расположена призовая для рысистых бегов длиной 1,4 километра.

"Для подготовки спортсменов и животных оборудованы две тренировочные дорожки: одна с мягким покрытием, другая – с твердым. Разные типы покрытия позволяют адаптировать тренировки под конкретные задачи: отрабатывать скоростные элементы или работать над выносливостью", – пояснил он.

Кроме того, проложены сервисные дорожки для судей, технического персонала и специалистов телевизионных трансляций. Они обеспечат удобный доступ к ключевым точкам ипподрома, не пересекаясь с основными спортивными зонами и не создавая помех для соревнований.



Василий Гиляров заместитель руководителя департамента гражданского строительства Москвы Помимо этого, в ходе реконструкции были построены отдельные тоннели, каждый со своей функцией. Первый – тоннель для лошадей длиной 190 метров, который обеспечивает безопасный проход животных из конюшен к Конному стадиону и обратно, минуя зоны, где находятся зрители и техника. Второй тоннель длиной 300 метров предназначен для перемещения специализированного транспорта, обслуживающего территорию ипподрома: грузовых машин, техники для ухода за дорожками и полями.

Также был обустроен подземный пешеходный переход протяженностью 100 метров. Он обеспечивает доступ к водоему и конкурному полю, которые расположены внутри скакового поля. Таким образом, потоки животных, техники, посетителей не пересекаются, добавил Гиляров.

Кроме того, на территории ипподрома обустроили общественное пространство, главный акцент которого – декоративный водоем, размещенный внутри Конного стадиона. Рядом с ним проложили пешеходные дорожки и установили лавочки, и теперь посетители могут с комфортом прогуливаться вдоль воды.

Для освещения территории в вечернее время предусмотрена многоуровневая система: здесь установлены опоры освещения высотой три метра, грунтовые светильники, которые создают мягкий свет, а также скрытые точечные прожекторы, обеспечивающие подсветку водоема.

В свою очередь, озеленение выполнено по принципу "зеленых буферов": вдоль дорожек высажены живые изгороди из кизильника, а в цветниках использованы многолетние растения.

Конный двор

1 из 4

Конный двор ипподрома теперь представляет собой крупный комплекс, объединяющий конюшни, ветеринарную клинику и сопутствующую инфраструктуру.

Основу составляют конюшни для скаковых и беговых лошадей. Все объекты возведены с учетом современных требований к содержанию животных: предусмотрены системы вентиляции для поддержания оптимального микроклимата, помещения для ухода за животными и специализированные зоны восстановления, рассказал заместитель руководителя столичного департамента гражданского строительства Сергей Малеев.

По его словам, каждая конюшня оборудована денниками‑боксами, обеспечивающими животным достаточное пространство для отдыха. Вспомогательные помещения включают кормокухни, инвентарные комнаты, мойки и посты ночного дежурного.



Сергей Малеев заместитель руководителя столичного департамента гражданского строительства Особое внимание в проекте уделено ветеринарному обслуживанию. На территории конного двора построена ветеринарная клиника, включающая послеоперационные палаты, кабинет врача, процедурные, кабинет УЗИ, комнату рентгенодиагностики, помещения для подготовки к исследованиям и процедурам и другие кабинеты. Для размещения лошадей, нуждающихся в медицинской помощи, построен изолятор на восемь голов. В нем предусмотрены кабинет дежурного врача, пост конюха, тамбуры, денники‑боксы, в том числе два с отдельными входами с улицы для минимизации контактов. Также здесь есть процедурная, мойка, кормокухня и другие служебные помещения.

Отдельно возведена карантинная конюшня, предназначенная для временного содержания прибывающих лошадей до прохождения ветеринарного контроля.

В свою очередь, для участников соревнований, прибывающих со своими лошадьми из других городов и стран, построили спортивную базу с возможностью временного проживания, а для животных – гостевую конюшню. Внутри нее также оборудованы зона мойки, пост ночного дежурного и необходимые вспомогательные помещения, заключил Малеев.