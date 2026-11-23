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Москва не торопится назначать новых руководителей дипломатических миссий в Британии и Франции из-за отсутствия отношений с этими государствами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с "Ведомостями".

"Что касается Европы, то куда спешить? Отношений нет", – пояснил представитель Кремля.

В сентябре Владимир Путин освободил от должностей послов России в Лондоне и Париже Андрея Келина и Алексея Мешкова соответственно. После этого новые руководители российских дипмиссий в этих странах назначены не были.

Также в интервью Песков рассказал, что во время переговоров Путина и президента США Дональда Трампа в Китае вопрос о кандидатуре нового российского посла в Вашингтоне не поднимался. По словам пресс-секретаря, беседа лидеров носила более общий характер.