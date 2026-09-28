Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Останкино

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Комплексную реставрацию дворца-театра усадьбы Останкино в Москве планируют завершить за ближайшие два года. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра Итальянского павильона.

Мэр подчеркнул, что в столице продолжает реализовываться программа реставрационных работ по сохранению культурного наследия страны. К настоящему моменту отреставрировано более 2,5 тысячи объектов.

"Один из уникальных памятников культуры, архитектуры Москвы – это Останкинский дворец Шереметевых. Уникальный дворец. <...> Он требовал огромной кропотливой работы. Мы ее разбили на несколько частей", – пояснил Собянин.

Уже отреставрированы Итальянский и Египетский павильоны, сейчас специалисты продолжают работы в центральном ядре дворца-театра. Для восстановления и хранения коллекции музейных предметов был создан Центр реставрации и хранения усадьбы Останкино.

По словам мэра, в работе по сохранению культурных и исторических объектов принимают участие федеральные органы власти и коммерческие структуры. Кроме того, Собянин поблагодарил гендиректора ВГТРК Олега Добродеева за его неравнодушное отношение к московской архитектуре и культуре.

В свою очередь, Добродеев отметил большой вклад столичного правительства в восстановление старинной архитектуры.

"Москва в последнее время – действительно пример того, как уважительно надо относиться к тем памятникам, которые мы получили от тех, кто жил и работал, творил до нас", – подчеркнул он.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что усадьба Останкино – бывшая загородная резиденция графов Шереметевых, которую посещали российские императоры. Ее площадь составляет порядка 15 гектаров, а общая площадь исторических строений на территории превышает 5 тысяч квадратных метров.

Власти Москвы с 2013 года ведут работу по комплексной реставрации усадьбы. Завершение планируется в 2027–2028 годы. В сентябре 2025 года вернули исторический облик Египетскому павильону. В настоящее время продолжаются работы по реставрации и приспособлению к современному использованию помещений парадной анфилады Останкинского дворца-театра.

Ранее после завершения реставрации здесь открылся Итальянский павильон. Он считается одним из самых оригинальных, нарядных и архитектурно сложных интерьеров Останкинского дворца. Открытие стало итогом второго этапа реставрации.

Специалисты в ходе работ восстановили аутентичные интерьерные решения. Ремонт охватил все несущие элементы и конструкции здания.