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28 сентября, 15:21

Транспорт

Наклейки для потерявшихся детей появились в столичных автобусах и электробусах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Наклейки для потерявшихся детей разместили более чем в 6,5 тысячи столичных автобусов и электробусов в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Стикеры появляются в рамках проекта "Потерялся? Не уходи!", который реализуется совместно с фондом "Поиск пропавших детей". На них изображен Электробусик – детский герой столичного транспорта. Он подсказывает ребятам, как себя вести, если они потерялись.

В такие моменты рекомендуется не паниковать и не покидать салон с незнакомыми людьми. Необходимо дождаться остановки, чтобы не создавать аварийную ситуацию, и сообщить о случившемся водителю.

"Призываем юных пассажиров быть внимательными и соблюдать правила поведения в транспорте", – сказал заммэра Максим Ликсутов.

Президент фонда "Поиск пропавших детей", член Общественного совета при МВД России Дмитрий Второв отметил, что транспорт Москвы является одним из наиболее безопасных в мире. Наклейки уже пять лет помогают родителям найти своих детей в метро и на МЦК.

Ранее сообщалось, что лекции о детских и подростковых книгах проведут на электросудах регулярных речных маршрутов. Пассажирам расскажут о писателях, художниках и редакторах. Тематические рейсы доступны каждый день для всех граждан на втором, третьем и четвертом маршрутах.

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