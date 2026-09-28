Лукашенко заявил о необходимости "мобилизации" в сельском хозяйстве Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уборочная кампания в стране завершена лишь наполовину, и предупредил аграриев о колоссальном объеме предстоящих работ. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. <...> Не расслабляйтесь, нужна мобилизация, и очень серьезная", – отметил белорусский президент во время согласования назначений руководителей местных органов власти.

Также Лукашенко прокомментировал кадровые перестановки в руководстве администрации президента, Генерального штаба Вооруженных сил, министерства торговли и антимонопольного регулирования, Госстандарта и назначение нового уполномоченного по делам религий и национальностей. Президент назвал их важным для государства событием.

Он подчеркнул, что для руководителей важно движение вперед. По его мнению, получить результат невозможно, если стоять на месте. В связи с этим он призвал их действовать и проявлять себя.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо выращивать больше картофеля. Он распорядился увеличить посевные площади и поставил правительству задачу в течение зимы найти новые рынки сбыта, а также определить, где культура будет возделываться.

