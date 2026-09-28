Актер Стивен Сигал назвал Байкал одним из своих любимых мест

Фото: МАХ/"Правительство Бурятии"

Спецпредставитель МИД РФ, актер Стивен Сигал призвал всех посетить Байкал, назвав озеро одним из своих любимых мест в России. Видеообращение артиста опубликовала пресс-служба правительства Бурятии.

Он также поздравил всех с прошедшим Всемирным днем туризма и отметил, что Байкал – одно из самых красивых мест на планете.

Сигал прилетел в Бурятию 24 сентября. Как рассказал РИА Новости один из организаторов поездки, в планах актера отдых и знакомство с достопримечательностями Курумканского района, в том числе знаменитыми Аллинскими источниками.

Кроме того, голливудский актер уже побывал в Иволгинском дацане – центре российского буддизма и резиденции главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева.

Ранее отец Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, назвал Москву самой красивой столицей мира. Он отметил, что Москва производит невероятное впечатление.

Также предприниматель высоко оценил внешность российских женщин. По его мнению, у них будто бы "есть генетическое преимущество". Он также заявил, что некрасивых россиянок не существует.