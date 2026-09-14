Блогер из Италии Авелла восхитился чистотой московских улиц

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Блогер итальянского происхождения Джильдо Авелла восхитился чистотой московских улиц. Об этом он рассказал в соцсетях.

Авелла живет в российской столице уже пять лет и делится впечатлениями о мегаполисе в интернете на двух языках.

"Я просто каждый раз наблюдаю, как моют, как чистят Москву, и это каждый раз меня удивляет. Настолько чисто, настолько приятно гулять, смотреть, как люди стараются сделать так, чтобы город был для всех комфортным и чистым, что я испытываю удовольствие от этого", – сказал итальянец.

Отдельно он отметил уход за фонтанами и удивился, что чистят даже их бортики. Он также попробовал себя в роли водителя машины-электропылесоса и научился управлять техникой для уборки улиц.

Ранее стало известно, что большинство туристов (93%) считают городскую среду в Москве комфортной. Уровнем освещения улиц довольны 91% опрошенных, чистотой – 90%. Состояние пешеходных зон и тротуаров устраивает 89% туристов, автомобильных дорог – 86%, остановок общественного транспорта – 84%.