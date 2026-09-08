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08 сентября, 08:26

Туризм

ВЦИОМ: 93% туристов высоко оценили комфорт городской среды Москвы

Фото: foto.mos.ru

Большинство гостей столицы – 93% – считают городскую среду в Москве комфортной, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным специалистов, позитивное впечатление от городской среды столицы складывается не только у москвичей, но и у приезжих. Среди туристов, посещавших Москву в течение последних двух лет с деловыми, туристическими или личными целями, 92% считают среду благоустроенной, 89% – современной, а 86% – обновленной.

Уровнем освещения улиц довольны 91% опрошенных, чистотой – 90%. Состояние пешеходных зон и тротуаров устраивает 89% туристов, автомобильных дорог – 86%, остановок общественного транспорта – 84%. Кроме того, 81% респондентов отметил, что в Москве легко ориентироваться.

Опрос проводился в августе. В нем приняли участие более 1,6 тысячи туристов, посещавших столицу в 2024–2026 годах.

Ранее сообщалось, что 80% граждан России, независимо от их политических предпочтений, согласны, что флаг страны вызывает гордость. У большинства опрошенных флаг ассоциируется с позитивными эмоциями, отрицательных ассоциаций практически нет.

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