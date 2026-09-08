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08 сентября, 09:02

Политика

Россиянам рекомендовали сразу удалять использованные СМС-коды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рекомендовал удалять использованные СМС-коды подтверждения из портала "Госуслуги", банков и других сервисов сразу после завершения операции. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам парламентария, такой код рассчитан на определенное действие и ограниченное время, поэтому можно его не хранить. При этом, пока срок его действия не истек, мошенники могут попытаться перехватить или выманить его у человека.

Чернышов пояснил, что удалять подобные сообщения важно не только из-за самого кода. По СМС аферисты могут узнать, услугами каких сервисов, банков, маркетплейсов и операторов связи пользуется человек. Если это станет известно постороннему, злоумышленникам будет легче придумать конкретную легенду и назваться представителем уже знакомого гражданину сервиса.

Вице-спикер Госдумы также посоветовал настроить телефон так, чтобы сообщения и уведомления не всплывали на заблокированном экране. Таким образом, код не смогут увидеть посторонние. На самом устройстве лучше использовать пароль или биометрию, а перед продажей важно удалить с него все личные данные и провести сброс до заводских настроек.

Если некий код пришел без запроса, лучше не удалять его мгновенно. Чернышов рекомендовал сначала посмотреть, какой сервис его прислал. При этом важно не открывать ссылки из сообщений, а зайти на официальный сайт.

Резервные коды для восстановления доступа к сервисам не нужно оставлять в переписке или заметках на телефоне. Лучше внести их в проверенный менеджер паролей или записать на бумаге и спрятать от посторонних.

Парламентарий добавил, что действующий код нельзя никому называть и отправлять, особенно если сообщение поступило прямо во время разговора и собеседник сразу попросил его назвать. Независимо от того, кем назвался человек, разговор должен быть немедленно прекращен.

Чернышов отметил, что, если сервис дает способ подтверждения входа на выбор, лучше остановиться на более надежных вариантах. Это уведомления от официального приложения, коды из приложения-аутентификатора или аппаратный ключ.

Ранее мошенники начали использовать схему обмана с голосованием в конкурсе. Они добавляют жертву в чат от имени знакомого, который просит перейти по ссылке и проголосовать. Для убедительности используются боты. Так аферисты могут получить доступ к личным аккаунтам человека.

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