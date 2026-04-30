30 апреля, 08:55

Безопасность

Мошенники начали применять против россиян СМС-бомбинг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали атаковать россиян с помощью СМС-бомбинга, когда на телефон жертвы за короткий промежуток времени поступает большое количество текстовых сообщений. Об этом РИА Новости заявили в исследовательской лаборатории компании, занимающейся разработками решений для фильтрации нежелательного трафика.

Для атаки используются специальные программы, которые массово вводят номер телефона человека на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате жертве поступает большое количество СМС с кодами подтверждения.

Когда человек начинает паниковать, ему звонит "сотрудник службы безопасности" и убеждает продиктовать данные или перевести деньги на "безопасный счет", чтобы якобы остановить спам, рассказали в лаборатории.

Для создания давления на россиян злоумышленникам обязательно нужны сайты, которые позволяют отправлять СМС на телефонные номера жертв. По данным компании, за первые четыре месяца этого года был зафиксирован всплеск атак на сайты финансовых организаций, онлайн-торговли и других участников рынка, имеющих страницы авторизации для физлиц.

При этом на многих ресурсах доля нелегитимной активности к формам авторизации превышает 50% от общего числа обращений к ним, подчеркнули в лаборатории.

Ранее в МВД России рассказали о правилах поведения при СМС-бомбинге. Граждан призвали не паниковать и действовать рассудительно. В частности, нельзя переходить по ссылкам из СМС, нажимать на подозрительные кнопки, сообщать СМС-коды и персональные данные, а также вступать в переговоры с мошенниками и договариваться с ними о прекращении атаки.

