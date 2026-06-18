Аэропорт Домодедово вновь закрыт на прием и выпуск рейсов

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения на полеты объявлены в московских аэропортах на фоне отражения атаки БПЛА. Согласно последним сообщениям, всего 18 июня в столичном регионе было уничтожено 137 беспилотников.

По данным Росавиации, ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В связи с этим авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание, перенося время вылета и отменяя часть рейсов.