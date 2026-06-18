"Аэрофлот" корректирует график рейсов из-за ограничений в московских аэропортах

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Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне временных ограничений в московских аэропортах вынужденно корректирует расписание, перенося время вылета и отменяя часть рейсов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, некоторые рейсы, прибывающие в Шереметьево, были направлены на запасные аэродромы. Они продолжат свой изначальный маршрут после снятия ограничений.

"Производственные и клиентские службы работают в усиленном режиме. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", – сообщили в "Аэрофлоте".

Временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский в ночь на 18 июня. Воздушные гавани полностью закрыты на прием и выпуск авиарейсов.

Данные меры были объявлены на фоне очередной попытки атаки БПЛА в столичном регионе. Всего 18 июня на подлете к Москве было уничтожено 33 беспилотника. Нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), принимаются меры к ликвидации последствий.