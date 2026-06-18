Движение перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы

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Движение авто перекрыто не выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он уточнил, что ограничения коснулись участка от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

"Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", – отметил Евраев.

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