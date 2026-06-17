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17 июня, 19:32

Происшествия

ВСУ ударили по району ж/д вокзала и жилому массиву Энергодара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по району железнодорожного вокзала и жилому массиву города – спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом рассказал мэр Максим Пухов в MAX.

"Пострадали 4 мирных жителя. К сожалению, 1 человек от полученных ранений скончался", – уточнил он.

По словам главы города, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Один из них в настоящее время находится на операции, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее житель Энергодара получил ранения в результате удара БПЛА по дороге в город на участке Великая Белозерка – Энергодар. Пострадавшего доставили в медико-санитарную часть № 145 и оказали необходимую помощь.

Пухов подчеркивал, что жителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными из-за сохраняющейся высокой угрозы атак беспилотников со стороны ВСУ.

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