ВСУ ударили по району ж/д вокзала и жилому массиву Энергодара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по району железнодорожного вокзала и жилому массиву города – спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом рассказал мэр Максим Пухов в MAX.

"Пострадали 4 мирных жителя. К сожалению, 1 человек от полученных ранений скончался", – уточнил он.

По словам главы города, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Один из них в настоящее время находится на операции, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее житель Энергодара получил ранения в результате удара БПЛА по дороге в город на участке Великая Белозерка – Энергодар. Пострадавшего доставили в медико-санитарную часть № 145 и оказали необходимую помощь.

Пухов подчеркивал, что жителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными из-за сохраняющейся высокой угрозы атак беспилотников со стороны ВСУ.