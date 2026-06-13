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13 июня, 17:04

Происшествия

Житель Энергодара пострадал от удара дрона по дороге в город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Житель Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, получил ранения от удара БПЛА по дороге в город, сообщил мэр города Максим Пухов.

Он отметил, что местный житель получил травмы на участке дороги Великая Белозерка – Энергодар. Пострадавшего доставили в медико-санитарную часть № 145, ему оказывают необходимую помощь.

Пухов также указал на то, что жителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными из-за сохраняющейся высокой угрозы атак беспилотников со стороны ВСУ.

Помимо этого, в ЗАЭС сообщили, что украинские военные нанесли удар по транспортному цеху атомной станции. Были повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания. Две машины были полностью уничтожены огнем.

Тем не менее, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала, все необходимые системы работают в нормальном режиме, а радиационный фон остается в пределах естественных значений. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина указала на то, что об очередной атаке будут проинформированы эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Инспекторам МАГАТЭ продемонстрируем место атаки ВСУ на ЗАЭС, когда это будет безопасно. На данный момент это не представляется возможным из-за угрозы повторных атак", – передает ее слова ТАСС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указывал, что атаки с применением дронов на Запорожскую АЭС представляют собой "игру с огнем". Он сравнил происходящее с попыткой дразнить медведя или тигра, поскольку становится ясно, что "что-то может произойти".

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