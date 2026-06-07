Ремонт основной ЛЭП Запорожской АЭС начнется после разминирования

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Восстановление главной линии электропередачи Запорожской АЭС "Днепровская" начнется после разминирования прифронтовой зоны. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Основная ЛЭП "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, и без нее станция продолжает работать по резервной схеме.

4 июня ВСУ нанесли массированный удар по ЗАЭС. Количество атак беспилотников составило не менее 20. Целью стала территория тепловой электростанции, где расположены объекты, поддерживающие работу линии "Ферросплавная-1".

На следующий день после обстрела в районе ЛЭП "Днепровская" ранения получили пять военнослужащих. Удар пришелся по месту ремонтных работ в первые часы после введения режима тишины при посредничестве МАГАТЭ, он начал действовать с утра 5 июня.

В результате атаки ЗАЭС полностью лишилась электроснабжения. Энергоблоки перевели на резервные дизель-генераторы. Позже подачу электричества удалось восстановить.